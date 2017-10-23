Выпускник Радиоколледжа им. Попова завоевал золото на WorldSkills в Турции

Леонид Шмаков стал лучшим в мире по компетенции «Системное администрирование» на чемпионате рабочих профессий. Фото: Антон Уймин

Леонид Шмаков стал первым в мире по компетенции «Сетевое и системное администрирование» на международных соревнованиях по рабочим специальностям в городе Абу-Даби (WorldSkills Competition). Ещё один воспитанник Уральского радиотехнического колледжа имени Александра Попова, участвовавший в чемпионате, — Максим Кадников — получил медальон за высочайший профессионализм в компетенции «Электроника».

Ещё четыре года назад, когда Россия впервые приняла участие в международном чемпионате рабочих профессий в Лейпциге, казалось, победа в WorldSkills для нашей страны невозможна никогда. Отставание в подготовке специалистов-рабочих от развитых стран мира было такое катастрофичное, что в общем зачёте Россия поделила последнее, 41-е место с Чили и Эстонией…

— Неудивительно: система среднего профессионального образования в 90-е годы переживала худшие времена, а после реформы 2000-х, когда техникумы из федерального подчинения перевели на уровень региона, многие из них просто не выжили, — объясняет директор УРТК им. А. Попова Любовь Самсонова.

Идея наверстать упущенное в подготовке рабочих для современных предприятий многим казалась утопичной. Как это сделать, когда техническое оснащение в колледжах — бывших техникумах не только морально, но и технически устарело? Нечего и соревноваться… Однако постепенно учебные заведения стали оснащать современной техникой, менять подготовку студентов, развивать конкурсное движение между ними внутри страны. Когда два года назад российская команда отправилась на WorldSkills в Сан-Паулу (мировые чемпионаты проходят раз в два года), результатом для неё стали шесть медальонов. Их выдают участникам, которые грамотно и без ошибок справились с конкурсным заданием, но отстали от победителей по времени. В тот момент никто и подумать не мог, что ещё через два года наши специалисты по современным рабочим специальностям могут стать лучшими в мире — но это произошло. В ночь на субботу, 21 октября, в Москву из Турции вернулись 58 участников всемирного чемпионата по рабочим специальностям. Россияне стали первыми в общекомандном зачёте: на их счету 11 медалей — в том числе шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая. Кроме того — 21 медальон за профессионализм.

— Когда Шмаков поступил в колледж, он был выпускником музыкальной школы, и никто не знал, что из него вырастет компьютерный гений. Вначале Шмаков участвовал в олимпиаде колледжа памяти Аверина, затем мы его готовили к региональному этапу чемпионата, после — российскому, — рассказывает «ОГ» тренер золотого призёра WorldSkills в Абу-Даби Леонида Шмакова Антон Уймин, преподаватель УРТК им. А. Попова. — В прошлом году он стал бронзовым призёром на европейском этапе WorldSkills — к золоту в Абу-Даби он шёл несколько лет.