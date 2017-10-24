Королевство кривых зеркал *

Сергей Тушин, заместитель главы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий. Фото: из личного архива Сергея Тушина

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Рубрика предоставляет слово политикам, предпринимателям, представителям общественности Свердловской области. Главное здесь — заявление личной позиции автора по актуальной теме.

Сергей Тушин, заместитель главыадминистрацииЕкатеринбургапо организации значимых общероссийских и международных мероприятий:

Жду диссертаций (или серьёзных объективных исследований) с анализом аудитории активных пользователей и почти штатных комментаторов в Фейсбуке. Точнее — его российского и, очевидно, что гораздо важнее для нас, жителей мегаполиса — Екатеринбургского сегментов. Хочу убедиться в ошибочности или правоте складывающегося у меня мнения о формирующейся или формируемой «картинки фейсбук-сообщества», которое живёт в Сети.

Если читать соцсети постоянно, то этот мир состоит исключительно из некомпетентных и коррумпированных, намеренно стремящихся сделать всё назло людям, чиновников; из малограмотных, бездушных и ленивых педагогов, которых за их поступки нельзя близко подпускать к ученикам; из циничных и алчных медиков; из безответственных родителей, наплевавших на своих детей; из криворуких дорожников и сборщиков отечественных автомобилей (да и, похоже, всей российской продукции за редким исключением); из хамоватых и ленивых продавцов; из чёрствых и бессердечных работников социальных служб… и так далее, и тому подобное.

И ещё этот мир состоит из некой активно пишущей группы пользователей Фейсбука, которые могут заочно поставить медицинский диагноз или обьяснить, как проектировать улицы; которые исчерпывающе знают тонкости законодательства, которые честны и порядочны, сдержанны и ответственны, ироничны в отношении власти и принципиальны-принципиальны. Они компетентны в любой сфере, которая сегодня обсуждается в социальной сети. Забыл упомянуть про знания в сфере архитектуры ну и, само собой, про активную жизненную позицию.

К чему это я? Хорошо, когда такая активность опирается на опыт, знания, должный уровень образования, на успешно реализованные проекты и всё то, что даёт основание сказать: человек состоялся как специалист, как личность, как родитель.

От редакции.

Нам кажется, Сергей Тушин поднял важную и интересную тему. Штатных выступальщиков и комментаторов всего и обо всём в соцсетях навалом. Иной раз диву даёшься: да где вы на это сканирование и комментирование время находите? Вы вообще работаете где-нибудь и как-нибудь? Глубина высказываемых иной раз суждений наводит на мысль, что наша психиатрия нуждается в укрупнении и усилении. Чем продиктована такая активность? Думается, желающих высказаться по любому поводу не допускают на страницы серьёзных изданий, на вменяемые телекомпании, а потрындеть очень хочется. В Интернете же трынди хоть о чём и сколько хочется. Можно власти критиковать и в хвост, и в гриву, и тебе ничего за это не будет. Можно махом разгадать тайну века — причину гибели студентов-туристов на перевале Дятлова в 1959 году.

А вы что думаете по этому поводу? Есть дельные мысли? Приглашаем к дискуссии.

Примечание: *заголовок редакции