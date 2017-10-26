Индюки-зазнайки и скромница Февраля

Наталья Чиканцева: куры — самая выгодная птица на подворье. Фото: Станислав Мищенко

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Гогот гусей и кудахтанье кур перебивают здесь по-сельски размеренный лай собаки. Рыжая помчи по кличке Лапа охраняет подсобное хозяйство хозяев. На подворье, что расположено в селе Покровском Каменского городского округа, есть и корова, и свинья, и разная птица. А у его хозяйки, Натальи Чиканцевой, свой взгляд на то, что выгодно из живности держать сельскому жителю.

На ком держится птичник?

— Индюков я купила этой зимой, решила попробовать, будет ли от них толк, — начинает она разговор. — Взяли десять штук, четыре из них померли почти сразу. Я не пичкаю свою скотину всякими антибиотиками и стимуляторами, поэтому часто птица погибает, не доживая до весны. Но оставшиеся очень быстро выросли. Несутся они стабильно и мяса много дают — туша весит в среднем восемь килограммов, недавно вот закололи одного. Но больше индюков держать я не хочу — они очень прожорливы, и душок от них неприятный: гадят много, а яиц несут мало…

Корова Февраля — кормилица семьи: за литр её молока покупатели платят 70 рублей. Фото: Станислав Мищенко

Глядя на них, и не подумаешь, что хозяйке индюки могли чем-то не понравиться: такие на вид важные, не хватает только делового костюма и шляпы. Но у Натальи Чиканцевой на всю эту красоту свой практический взгляд.

Не в восторге она и от гусей с индоутками. Последние более известны как мускусные утки. Правда, справедливости ради замечает, что эта домашняя птица хорошо переносит холода, не досаждает кряканьем, плохо плавает и практически не нуждаются в водоёме, что явный плюс. Индоутки крупнее обычных домашних уток, весят около четырёх-пяти килограммов, а их мясо на вкус приятнее, чем у сородичей. Но несутся плохо: с начала года Наталья собрала чуть более ста яиц от трёх таких уток.

Зато куры, не в пример «индианкам», несутся часто и обильно. От десятка с лишним несушек в день, бывает, и по 15 яиц собирает. Яйценос-кость зависит от времени года: чем короче день, тем меньше приносят курицы яиц. Сейчас яиц почти нет — птица теряет перо, а во время линьки куры нестись перестают. Яйца Наталья продаёт по 70 рублей за десяток. Но в отличие от фабричных, они полностью натуральные и экологически чистые.

— Желток при варке хоть сохраняет свой естественный цвет, а не становится зелёным, словно куриный помёт, когда вы варите магазинные, — говорит Наталья Ивановна.

По её мнению, мясо домашней курицы тоже стопроцентно органическое: в корм им, как и всей другой птице на подворье, идёт зерно, трава, кухонные отходы, яблоки и мелкая картошка с огорода. В этом году уродилось много петухов, поэтому с наступлением морозов хозяева стали их колоть, мяса одной тушки семье хватает на неделю.

Вокруг куриц держится весь птичник. Если они хорошо несутся, то полностью оправдывают своё содержание.

— Комбикорм нынче дорогой: мы последний раз по 880 рублей покупали мешок, в нём 40 килограммов. Курам этого хватает на месяц, если кормить только им. Кроме затрат на пищу, деньги уходят на отопление и освещение курятника. Но если каждый день по десятку яиц продавать, то держать птицу становится выгодно. Растёт она быстро, нестись начинает уже через полгода. Ухода особого не требует, разве что солому в гнёздах менять надо да выгуливать почаще. Ещё они хорошо высиживают яйца других птиц. Когда неслись гуси, мы подложили их яйца курам, и выпарилось девять гусят, — приводит свои доводы Наталья Чиканцева.

Деревенское лучше «фермерского»

Наш разговор внезапно нарушила корова Февраля. При виде незнакомца она поспешила убраться подальше, а потом осторожно выглянула из-за сарая. Но скромность эта не к месту: без коровы и так небогатая жизнь семьи Чиканцевых стала бы на порядок беднее.

— Вообще корова, конечно, выручает, — признаётся Наталья Ивановна. — С ней выгодно, можно жить. Она оправдывает себя: и телёнка притащит, вырастишь — мясо будет, и молоко тут же, и навоз на удобрения всегда есть. Было бы здоровье за ней ухаживать. Денег она просит много, но отдаёт ещё больше. В том году 30 тюков сена на зиму брали, нам не хватило, поэтому нынче 40 взяли, каждый стоит по 800 рублей. Летом Февраля хорошо доилась — давала до 25 литров молока в день, сейчас поменьше. Я делаю из него сливки, творог, масло, сыры и продаю соседям или дачникам из Екатеринбурга.

Молоко продаёт по 70 рублей за литр. Столько же стоит «фермерское» в сельском супермаркете. Но многие предпочитают брать именно деревенское, к тому же заодно можно прикупить яйца от домашних кур. Так что можно сказать, что это подсобное хозяйство держится на продаже молока да куриных яиц. А вот молодёжь не хочет заводить хозяйство, а старики уже не могут, здоровье не то. Из троих детей Натальи Ивановны и её супруга Олега Валентиновича только одна дочь держит скотину — корову и птиц. А вторая не хочет, говорит, что времени нет — детей учить надо. Но не всё так плохо: в этом году коров в селе Покровском изрядно прибавилось, впервые за многие годы сельчанам пришлось нанимать пастухов.

Оптимизма хозяевам внушает и домашняя хрюшка. Весит она 200 килограммов. Животное это совсем неприхотливое, но проблемы с ним тоже есть. В прошлом году свинью пробовали осеменить, но не получилось, а в этом и колоть бы надо, да покупателей на мясо нет — в магазине свинины завались и стоит дёшево. Но она промышленного производства, где откорм ведётся на стимуляторах, а тут — своё. «Если народ разницы не видит, съедим с удовольствием сами», решили Чиканцевы. И теперь с нетерпением ждут прихода сильных морозов, чтобы сохранить мясо.