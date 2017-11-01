В следующем году пенсии в России будут повышать трижды

Пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, полагаются социальные доплаты. Фото: АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

В следующем году пенсии в России будут повышать трижды. Но каждый раз индексация коснётся разных категорий граждан.

С 1 января на 3,7 процента будут проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам. Как отмечают в Пенсионном фонде РФ, в этом году в нашей стране средний размер страховой пенсии по старости составляет 13 657 рублей. После индексации он увеличится до 14 045 рублей, то есть в среднем прибавка составит порядка 400 рублей.

Если прежде неработающим гражданам пенсионного возраста выплаты увеличивали с 1 февраля с учётом показателей инфляции, то в следующем году увеличение выплат произойдёт на месяц раньше и на 0,5 процента больше запланированного уровня инфляции. По последним прогнозам Минэкономразвития, инфляция в 2017 году составит 3,2 процента.

С 1 апреля на 4,1 процента проиндексируют пенсии инвалидам, детям, потерявшим кормильца, ветеранам войны и прочим гражданам, которые признаны нетрудоспособными и не получают страховую пенсию. В текущем году средний размер социальной пенсии составляет 8 742 рубля.

С 1 августа будет произведена корректировка пенсий работающим пенсионерам с учётом страховых взносов, уплаченных в течение года работодателем. Сумма будет зависеть от величины зарплаты, но в среднем, по оценке экспертов, пенсии у граждан этой категории вырастут на 200 рублей.

С 2016 года индексация пенсий гражданам, продолжающим трудовую деятельность, не производится. Для них действуют другие стимулы. К примеру, человек может добровольно отложить на несколько лет выход на заслуженный отдых. Впоследствии при начислении пенсии он получит повышающий коэффициент, соответственно, и пенсия у него будет выше. По данным ПФР, около трети российских пенсионеров продолжают работать.

Между тем Пенсии бывшим военнослужащим планировалось проиндексировать с 1 февраля 2018 года. Однако на прошлой неделе на совещании с Кабинетом министров РФ Президент РФ Владимир Путинпоручил правительству проиндексировать выплаты военным пенсионерам с 1 января синхронно с повышением окладов военнослужащим. Также с 1 января будут повышены пенсии сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Росгвардии.