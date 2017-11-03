На Урале большевики взяли власть без боя

В 1917 году в Екатеринбурге находилось порядка 40 тысяч военных. Изображение предоставлены Музеем истории Екатеринбурга

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Заведующий научно-информационным отделом Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков рассказал, как развивались события в Екатеринбурге в 1917 году.

Предреволюционные и революционные события в Екатеринбурге, хотя о них написано немало книг и научных трудов, остаются белым пятном истории. В советский период существенно преувеличивали влияние революции на жизнь горожан, после 1991 года — преуменьшали. Многие из тех, кто находился в гуще исторических событий — деятели, которые провозглашали советскую власть, и люди из их окружения — были репрессированы в 30-е годы.

Ещё в 1905 году в городе появился подпольный комитет Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП), но действовал он с перерывами: руководителей периодически арестовывали. Наиболее активно комитет работал с 1905 по 1907 год. В это время даже существовали боевые дружины, были целые склады оружия. В 1907 году начала выходить газета «Уральский рабочий». Как известно, первоначально она была подпольной. После 1907 года подпольщики не прилагали особых усилий: жандармы работали чётко, и любые активные действия приводили к арестам и ссылкам. Хотя были конспиративные квартиры, пароли, один из которых звучал так: «Я от Полярной звезды».

Как обычные граждане относились к деятельности социал-демократов? Об этом сейчас говорить сложно.

В 1917 году население города составляло порядка 70 тысяч человек, в то же время в нём находились тысячи военных. Шла Первая мировая война, мобилизованные пехотные полки запаса ждали отправления на фронт. К 1917 году солдаты, в большинстве своём, были охвачены революционными настроениями, так как социал-демократы, эсеры и представители других партий вели в воинских частях активную пропаганду. Военные в основном и определяли настроение в городе.

В отличие от Петрограда в Екатеринбурге переход власти в руки Советов происходил достаточно спокойно, без во-

оружённых конфликтов. Утром 26 октября (8 ноября) в город пришла телеграмма о том, что большевики взяли власть в Петрограде, а вечером в здании Оперного театра, который тогда назывался Городским, Екатеринбургский Совет рабочих и солдатских депутатов на открытом заседании провозгласил установление советской власти в городе и в целом на Урале.

Когда отряды военно-революционного комитета занимали основные объекты, представители прежней власти практически не оказывали сопротивления. В целом 1917 год в Екатеринбурге прошёл спокойно. Конечно, здесь, как и по всей стране, сохранялась криминогенная обстановка, но она была не столь серьёзной, как в Петрограде или Москве.

В боевые действия екатеринбуржцы вступили лишь в декабре 1917 года, участвуя в борьбе с атаманом Дутовым. С Верх-Исетского завода несколько боевых отрядов отправились на Южный Урал. Там были и первые победы, и первые погибшие в сражениях, которых похоронили на площади 1905 года, которая в то время называлась Кафедральной площадью. А активные действия Гражданской войны, ставшей следствием революции 1917 года, начались вблизи Екатеринбурга только летом 1918 года. Они были связаны с мятежом Чехословацкого корпуса.