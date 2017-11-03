«Очень люблю историю»: футболист Александр Павленко написал этнографический диктант

Полузащитник ФК «Урал» Александр Павленко. Фото предоставлено ФК «Урал»

Сегодня свердловчане, как и жители других регионов, написали Большой этнографический диктант. Проверить свои знания о народах, проживающих в России, можно было на 16 площадках: в Екатеринбурге, Первоуральске, Верхнем Дуброво, Артёмовском, Краснотурьинске, Серове и других городах.

Желающих принять участие в этой акции оказалось гораздо больше, чем предполагали организаторы. К примеру, в Уральском федеральном университете была специально подготовлена аудитория, но участников собралось почти в два раза больше. Пришлось срочно выделить ещё одну аудиторию.

На выполнение задания давалось 45 минут. Требовалось ответить на 30 вопросов об обычаях, традициях, языке, культуре народов, населяющих Россию. Среди них были и простые, как скажем: «Кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в России?» И достаточно сложные, допустим: «С названием какой птицы совпадает у ненцев название верхней одежды?»

Такой сертификат получает каждый участник акции Большой этнографический диктант. Фото Алевтина Трынова

— Это правильно, что есть вопросы разной сложности, потому задание должно быть интересно как большому умнику, так и обычному прохожему. Нельзя, чтобы после написания теста человек почувствовал себя униженным в собственных глазах, — сказал «ОГ» первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров. — Я тоже обязательно пройду этот тест: хочу понять, насколько хорошо я знаю этнографию. Для меня всегда самыми сложными являются вопросы, требующие фактических знаний, когда не достаточно включить логику.

В составлении регионального компонента теста принимали участие этнологи, историки и антропологии УрФУ.

В числе тех, кто пришёл в УрФУ написать этнодиктант, был полузащитник футбольного клуба «Урал» Александр Павленко.

— Я очень люблю историю и, когда бываю на соревнованиях в разных регионах, всегда интересуюсь традициями и культурой конкретных территорий. Мне интересно проверить свои знания, — сказал он.

Этнодиктант проводился второй раз. В регионах РФ и странах ближнего зарубежья в этом году работали почти две тысячи площадок — в два раза больше, чем в прошлом году. Инициатор просветительской акции — Федеральное агентство по делам национальностей. Её цель — оценить уровень этнографической грамотности жителей и привлечь внимание к этнографии как науке, способствующей гармонизации межэтнических отношений.

Этнодиктант можно написать и в режиме онлайн на сайте miretno.ru. Онлайн-площадка будет работать с 10.00 по московскому времени 3 ноября до 23.59 по московскому времени 5 ноября. Правильные ответы и разбор ошибок появятся на сайте 12 декабря, ко Дню Конституции РФ.