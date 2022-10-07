Президент РФ подписал закон о трудовых гарантиях для мобилизованных

Трудовой стаж во время военной службы будет засчитываться. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором уточняются трудовые гарантии граждан. Речь идет о работниках, призванных по частичной мобилизации, добровольцах и военнослужащих по контракту.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нем отмечается, что за гражданами сохранятся их рабочие места. И несмотря на то, что "прохождение гражданской службы приостанавливается, денежное содержание не начисляется и не выплачивается", трудовой стаж идет.

Также в течение 6 месяцев после возвращения на работу служащему полагается ежегодный оплачиваемый отпуск. Его можно будет получить, подав соответствующее заявление.