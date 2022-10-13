Совфед разработал законопроект об участии осужденных в боевых действиях

Участвовать в боевых действиях смогут осужденные. Фото: Галина Соловьева

Осужденным военным и гражданским лицам хотят предоставить возможность участвовать в боевых действиях. Соответствующий законопроект разработали в Совете Федерации РФ.

"Закон актуален, поскольку отвечает интересам безопасности страны и принципам гуманизации уголовного законодательства. В частности, законопроектом предусматривается дополнение УК РФ статьей 82.2, предусматривающей возможность предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях", — говорится в пояснительной записке, которая есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что военным осужденным, которые выразили желание участвовать в боевых действиях, могут дать отсрочку от отбывания наказания. При этом в случае если они "проявят мужество и героизм при исполнении воинского долга", предусматривается возможность снятия судимости или замены части наказания на более мягкий вид.

Возможность предоставления отсрочки либо полного освобождения от наказания также может быть предоставлена гражданским лицам, впервые осужденным за преступления небольшой или средней тяжести, кто изъявил желание принять участие в боевых действиях. Сейчас проходят заключительные согласования законопроекта. Позже его внесут в Госдуму.