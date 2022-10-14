Участник СВО из Верхней Салды представлен к медали "За отвагу"

К медали представлен Артем Савин. Фото: Павел Ворожцов

Героизм свердловчанин проявил в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава Верхней Салды Игорь Сальников.

В соцсети "ВКонтакте" мэр рассказал, что Артем Савин выполнял боевые задачи в составе экипажа танка. "Во время боя рядовой вызвал огонь противника на себя и тем самым дал возможность своим войскам вынести раненых с поля боя. Сейчас он продолжает служить по контракту", — уточнил Игорь Сальников.

Он также пожелал всем, кто сейчас на передовой, сил, удачи и здоровья.