"Единая Россия" предлагает приостановить судебные производства в отношении мобилизованных

Разработанный единороссами законопроект создаст единый подход к обеспечению процессуальных прав призванных на службу граждан. Фото: Алексей Кунилов

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак рассказал о внесении в Госдуму законопроекта, согласно которому судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных будут приостановлены. Исключениями станут только такие социально значимые обязательства, как выплата алиментов и возмещение вреда в связи со смертью кормильца.

Новый документ подразумевает приостановку судебных и исполнительных производств сразу же после получения гражданином повестки или его добровольной записи на участие в СВО.

"Действующее законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они не окажутся в зоне боевых действий. При этом между призывом и попаданием на фронт может пройти много времени. В этот период судебные процессы не прекращаются, хотя человек уже не может с полигона или из воинской части полноценно вести дела в суде", — пишет Андрей Турчак у себя в telegram-канале.

При этом он отметил, что в разных кодексах содержатся разные трактовки, когда производство может быть приостановлено. Разработанный единороссами законопроект создаст единый подход к обеспечению процессуальных прав призванных на службу граждан.