Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в РФ

Дальнейших мобилизационных мероприятий не планируется. Фото: пресс-служба Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Установленное задание о мобилизации — 300 тысяч военнослужащих — выполнено полностью.

Также Сергей Шойгу сообщил:

около 13 тысяч россиян записались добровольцами,

более 1 300 представителей органов исполнительной власти разного уровня было призвано для участия в СВО,

82 тысячи военнослужащих успешно прошли обучение и были направлены в зону проведения СВО,

сейчас на полигонах проходят подготовку и совершенствуют навыки 218 тысяч человек,

средний возраст призванных составил 35 лет.

Оповещение граждан прекращено, отметил Сергей Шойгу. Дальнейший набор будет осуществляться только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту. Все участники специальной военной операции получат статус ветерана боевых действий.