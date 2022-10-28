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28 октября 2022, 19:47

Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в РФ

Владимир Путин и Сергей Шойгу

Дальнейших мобилизационных мероприятий не планируется. Фото: пресс-служба Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Установленное задание о мобилизации — 300 тысяч военнослужащих — выполнено полностью. 

Также Сергей Шойгу сообщил:

  • около 13 тысяч россиян записались добровольцами,
  • более 1 300 представителей органов исполнительной власти разного уровня было призвано для участия в СВО,
  • 82 тысячи военнослужащих успешно прошли обучение и были направлены в зону проведения СВО,
  • сейчас на полигонах проходят подготовку и совершенствуют навыки 218 тысяч человек,
  • средний возраст призванных составил 35 лет.

Оповещение граждан прекращено, отметил Сергей Шойгу. Дальнейший набор будет осуществляться только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту. Все участники специальной военной операции получат статус ветерана боевых действий. 

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Областная газета Свердловской области

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