Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. Установленное задание о мобилизации — 300 тысяч военнослужащих — выполнено полностью.
Также Сергей Шойгу сообщил:
- около 13 тысяч россиян записались добровольцами,
- более 1 300 представителей органов исполнительной власти разного уровня было призвано для участия в СВО,
- 82 тысячи военнослужащих успешно прошли обучение и были направлены в зону проведения СВО,
- сейчас на полигонах проходят подготовку и совершенствуют навыки 218 тысяч человек,
- средний возраст призванных составил 35 лет.
Оповещение граждан прекращено, отметил Сергей Шойгу. Дальнейший набор будет осуществляться только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту. Все участники специальной военной операции получат статус ветерана боевых действий.
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