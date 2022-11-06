Упор на практику

Мобилизованный Матафон на тренировке снайперов. Фото: Алексей Кунилов

В окружном учебном центре Центрального военного округа в Елани показали, как тренируются снайперы и разведчики перед отправкой на СВО, а также в каких условиях они живут. Мобилизованные проходят переподготовку уже месяц.

Большую часть времени служащие проводят на полигоне — по шесть часов в день. Снайперы оттачивают меткость, пристреливаются к винтовкам.

Один из служащих представился Матафоном (здесь все по позывным). Он отрабатывал норматив по снаряжению магазина снайперской винтовки Драгунова (СВД). С этой задачей справился за 11 секунд, командир ставит оценку «хорошо».

Матафон отслужил 15 лет назад. Рассказывает, за это время в службе кардинально изменилось только обеспечение — стало проще и удобнее, и процесс обучения — теперь он более эффективный:

«Вспоминать что-то пришлось, но полученные во время службы знания забыть невозможно. Сейчас нас очень хорошо обучают, приезжают инструкторы, товарищи с боевым опытом делятся знаниями. Здесь рассказывают то, чего не узнать на срочной службе».

Сегодня в поле снайперам показывают и оружие, которое использует враг: американские гранатометы и винтовки. «Мы готовим ребят к тому, с чем придется столкнуться в зоне боевых действий. Какие противник применяет винтовки и прицелы, как его обмануть, как сделать так, чтобы они остались живы, выполнили свой долг перед Родиной и вернулись к своим семьям с победой. Обучаем стрельбе, маскировке и другим премудростям снайперского дела», — рассказал инструктор с позывным Хлопа.

Все мобилизованные изучают оружие, которым пользуется противник. Фото: Алексей Кунилов

Обучение в поле проходит разведотряд. За месяц мужчины освоили оказание первой помощи, основы боевой подготовки и ведения разведывательных мероприятий на открытой и закрытой местности.

«В разведку попали те, кто имеет подходящую военно-учетную специальность, и те, кто изъявил личное желание быть в зоне СВО в разведроте. Все подобраны неслучайно, все служили. Люди идейные, патриотически настроены, они знают для чего и куда едут», — говорит начальник разведки Кипер.

Разведчики тренируются как на открытой, так и на закрытой местности Фото: Алексей Кунилов

После полигона отправляемся смотреть быт. Мобилизованные живут в лагере в палатках. «Мест у нас хватает, все люди размещены. Поначалу были небольшие проблемы, но все они были решены. Здесь стандартный военный порядок. Мобилизованные имеют возможность помыться в бане минимум раз в неделю, есть умывальник, где можно умыться, привести себя в порядок, побриться, постираться. За месяц все уже привыкли. К тому же в городке мобилизованные практически не проводят времени, с утра до обеда у них занятия, после обеда подготовка к занятиям, на следующий день такой же распорядок. Плюс тренировки бывают ночные, чтобы привыкать к разным условиям ведения боя», — делится начальник тыла полка Камыш.

Палаточный лагерь, развернутый для мобилизованных. Фото: Алексей Кунилов

В палатках стоят кровати и буржуйки, за которыми следят назначенные дежурные. По словам мобилизованного из БАРСа (боевой армейский резерв специальный) Черкеса, жаловаться в быту не на что. Все условия, которые возможно создать для комфорта в нынешней ситуации созданы.

«Мы всем обеспечены. Министерство обороны нам дает все, что необходимо. Сами себе докупают ребята, если что-то нужно по личному желанию», — рассказал Черкес.

В каждой палатке живет по 48 военнослужащих, они по очереди дежурят и истапливают печи. Фото: Алексей Кунилов

В учебном центре Елани подготовку проходят мобилизованные из регионов Уральского федерального округа и Башкирии. По данным служащих, все они должны отправиться в зону СВО до конца декабря.

Напомним, частичная мобилизация в РФ была объявлена 21 сентября. 28 октября по сообщению Сергея Шойгу мероприятия по частичной мобилизации были завершены.