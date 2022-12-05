Многодетные семьи попросили президента РФ изменить закон о мобилизации

Авторы призывают изменить закон о мобилизации уже сейчас, до окончания спецоперации. Фото: Полина Зиновьева

Открытое обращение главе государства Владимиру Путину направила инициативная группа родителей детей-инвалидов и многодетных родителей "Мы рядом!", в которой числится более 2,5 тысяч человек. Они предлагают изменить закон о мобилизации.

Президента просят содействовать принятию поправок к законодательству о мобилизации, гарантированно освободив от призыва мужчин, воспитывающих детей-инвалидов, инвалидов с детства, и многодетных отцов, пишет "Коммерсантъ".

Уже сейчас активисты призывают дать отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации: отцам, воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов с детства;

многодетным отцам, у которых трое детей в возрасте до 18 лет;

мужчинам с двумя детьми и беременной женой на сроке от 22 недель.

Соответствующие поправки уже внесены в Госдуму. Однако депутаты планируют рассматривать их в январе.

"Владимир Владимирович, Вы защитник семейных ценностей в нашей стране, и мы надеемся на Ваше личное участие, помощь и заступничество", — отмечают активисты.