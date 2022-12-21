Сергей Шойгу заявил, что отсрочку от частичной мобилизации получили 830 тысяч россиян

Сергей Шойгу напомнил, что мобилизация не проводилась в России со времен Великой Отечественной войны. Фото: скриншот трансляции

В Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошло расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, в котором приняли участие Президент РФ Владимир Путин и глава военного ведомства Сергей Шойгу. Министр заявил, что в период частичной мобилизации отсрочку получили 830 тысяч граждан.

Это россияне, которые работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в других социально значимых сферах. Сергей Шойгу напомнил, что для участия в специальной военной операции было призвано 300 тысяч военнослужащих, 20 тысяч из которых — добровольцы.

По словам главы Минобороны, наращивание численного состава российских войск потребовалось для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий. Также Сергей Шойгу напомнил, что мобилизация не проводилась в России со времен Великой Отечественной войны.

"Сама система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения. Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве граждан, пребывающих в запасе", — заявил министр.

Кроме того, глава военного ведомства отметил, что за время проведения СВО госнаграды получили более 100 тысяч человек, из них звания Героя РФ были удостоены 120 россиян.

Приоритетной задачей для Минобороны РФ на 2023 год является продолжение спецоперации до полного выполнения задач. В следующем году, по словам Сергея Шойгу, численность Вооруженных сил России необходимо довести до 1,5 млн военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — до 695 тысяч человек. Количество контрактников с учетом замены мобилизованных и комплектования новых формирований к концу 2023 года должно дойти до 521 тысячи человек.