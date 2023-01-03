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3 января 2023, 20:10

Владимир Путин подписал указ о выплатах в случае гибели или ранения участников СВО

Владимир Путин

Подписанный Президентом документ вступает в силу с 31 декабря 2022 года. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных соцгарантиях военнослужащим, росгвардейцам и их семьям. Согласно документу, в случае смерти или ранения военнослужащего в ходе СВО государство будет предоставлять единовременные выплаты.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 3 января.

"В случае гибели военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания полиции, проходивших военную службу в войсках национальной гвардии РФ, при выполнении задач по оказанию содействия органам федеральной службы безопасности в охране госграницы РФ на участках, примыкающих к районам проведения специальной военной операции, <...> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях", — говорится в документе.

При этом за полученное увечье (ранение, травму, контузию) во время выполнения боевых задач в ходе СВО военнослужащим и росгвардейцам будут выплачивать по 3 млн рублей. Такие единовременные выплаты не будут учитываться при определении права на получение других мер соцподдержки.

Кроме того, для назначения пенсии на льготных условиях один день выполнения задач у участников СВО будет учитываться за два, один месяц непрерывного нахождения в медицинских организациях при получении увечья также за два.

Подписанный Президентом документ вступает в силу с 31 декабря 2022 года и распространяется на правоотношения, возникшие после 24 февраля 2022 года.

Областная газета Свердловской области

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