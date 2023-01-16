В учебных центрах Урала, Сибири и Поволжья появятся гауптвахты для мобилизованных

Необходимость создания гауптвахт в учебных центрах для мобилизованных обсуждалась еще в ноябре. Фото: Полина Зиновьева

В учебных центрах Центрального военного округа организуют помещения для задержанных военнослужащих. Гауптвахты появятся в центрах Уральского, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

Об этом сообщил врио командующего ЦВО Александр Линько, отвечая на запрос депутата Госдумы Максима Иванова.

"Настоящим сообщаю, что командирам воинских частей-формирователям, ответственным за подготовку мобилизованных военнослужащих даны соответствующие указания на организацию оборудования помещений воинской части для содержания задержанных военнослужащих, привлекаемых к дисциплинарной ответственности", — передает слова Александра Линько ТАСС.