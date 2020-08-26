Автостанции уральских городов станут безопаснее

Требования к безопасности транспортных объектов ужесточились на федеральном уровне Фото: Галина Соловьёва

Автостанции уральских муниципалитетов приводят в соответствие с федеральными требованиями безопасности. 13 автовокзалов – в Алапаевске, Талице, Ирбите, Богдановиче, Асбесте, Камышлове, Красноуфимске и других городах оснастят спецтехникой, а на площадках для стоянки автобусов введут контрольно-пропускной режим.

Как выяснила «Облгазета», Свердловское областное объединение пассажирского автотранспорта (СООПА), в состав которого входят данные автовокзалы, приобретает дополнительное оборудование для систем телевизионного контроля за пассажирами и автобусами. Это специальные антивандальные камеры, мониторы и видеорегистраторы, которые будут установлены по периметру автостанций и внутри них. На спецтехнику, обеспечивающую безопасность, предприятие выделило более 15 млн рублей. Факт закупки подтвердил директор СООПА Алексей Жиров.

На автостанциях также введут контрольно-пропускной режим: установят на въезде распашные ворота и шлагбаумы, а вдоль границ транспортных объектов – новые ограждения в виде сетчатых панелей (при примеру Южного автовокзала в Екатеринбурге). По закону это называется обустройством конфигурации зоны транспортной безопасности. Расходы на каждый из 13 автовокзалов составят в среднем от 1,5 до 3 млн рублей. На автостанциях в Асбесте и Алапаевске к работам уже приступили.

Капитальных ремонтов зданий муниципальных автовокзалов, в отличие от прошлых лет, в этом году не будет, сообщил Алексей Жиров. Причина – нехватка средств. В 2018–2019 годах на деньги СООПА были отремонтированы автовокзалы в Нижнем Тагиле и Нижних Сергах, построены новая автостанция в Ирбите и пункт продажи билетов в Михайловске.