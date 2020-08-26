На трёх улицах Екатеринбурга запретят парковку. Фото: Галина Соловьёва.

Центр организации движения Екатеринбурга анонсировал установку дорожных знаков «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» в третьем квартале 2020 года. Ожидается, что это поможет разгрузить улицы.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, специалисты учли пожелания граждан, которые неоднократно обращались в горадминистрацию с вопросом об обеспечении пропускной способности улично-дорожной сети.

Знаки и таблички появятся на следующих участках:

улица Чемпионов от Лучистой до Городской;

улица Комсомольская от Первомайской до Лобачевского;

дублёр проспекта Академика Сахарова от Рябинина до Вильгельма де Геннина.

Отмечается, что знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств за исключением маршрутных.

Добавим, как ранее сообщала "Областная газета", аналогичные знаки в третьем квартале 2020 года появятся на улицах Ирбитской (от Данилы Зверева до Раевского), Калинина (от Кузнецова до Авангардной) и пер. Паркового (вдоль дома № 47 на Блюхера). Кроме того, их можно будет увидеть на Шефской (от Аппаратной до Краснофлотцев) Артинской (перед пр. Космонавтов), Ключевской (от Мельникова до Крылова), а также на Набережной Рабочей Молодёжи (от пер. Химиков до 8 Марта) и в проезде от дома № 14 на Сыромолотова до дома № 21 на Новгородцевой.