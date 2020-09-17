Россияне смогут путешествовать в поездах со скидкой 50% до конца сентября

В акции участвуют порядка 140 железнодорожных составов, в том числе и отправляющиеся из Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

До конца сентября россияне могут путешествовать в поездах со скидкой 50%. Приобрести билеты по акции можно в период с 17 по 30 сентября.

На сайте ОАО «РЖД» отмечается, что скидка распространяется на билеты на верхние места вагонов купе поездов, курсирующих по России. В акции участвуют порядка 140 железнодорожных составов, в том числе и отправляющиеся из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, Анапу, Кисловодск, Соликамск и Устье-Аху.

В настоящее время в указанных поездах остаётся довольно много свободных мест, билеты на которые можно купить со скидкой. Так, например, в поезде №071(Е) Екатеринбург — Санкт-Петербург отправлением 18 сентября на момент подготовки материала не были проданы 20 билетов, а в поезде №290(Е) Екатеринбург — Анапа отправлением 19 сентября — 35.

Напомним, ранее холдинг уже вводил скидки 50% на поезда, отправляющиеся в путь до конца сентября, но акция действовала только по 15 сентября.

Добавим, что на сентябрь из Екатеринбурга назначены дополнительные поезда на юг России. На этих железнодорожных составах уральцы могут добраться до Кисловодска и Имеретинского Курорта.