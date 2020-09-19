Темы дня

Общество / Авто и транспорт
19 сентября 2020, 17:34

На время матча «Урал» - «Зенит» парковка рядом с «Екатеринбург Ареной» будет запрещена

Екатеринбург Арена

Прибывающих на матч просят воспользоваться общественным транспортом. Фото: Владимир Мартьянов.

Зрителей матча «Урал» - «Зенит» предупреждают о том, что сегодня парковка рядом с «Екатеринбург Ареной» будет запрещена. Рядом со стадионом будут выставлены 16 нарядов ДПС.

Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу просит прибывающих на матч воспользоваться общественным транспортом или заранее озаботиться о месте для стоянки автомобилей.

Отметим, футбольный матч между уральской и санкт-петербургской командами состоится в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги. Игра начнётся в 18:30 по местному времени.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.09.2020, 18:23 / Общество
Россия возобновит авиасообщение ещё с четырьмя государствами
19.09.2020, 17:34 / Общество
На время матча «Урал» - «Зенит» парковка рядом с «Екатеринбург Ареной» будет запрещена
19.09.2020, 17:00 / Общество
Алексей Навальный рассказал о ходе своего восстановления
19.09.2020, 16:28 / Общество
Евгений Куйвашев поздравил работников оборонно-промышленного комплекса с Днём оружейника
19.09.2020, 15:38 / Общество
Свердловчан предупредили о сильных дождях и порывистом ветре