На время матча «Урал» - «Зенит» парковка рядом с «Екатеринбург Ареной» будет запрещена

Прибывающих на матч просят воспользоваться общественным транспортом. Фото: Владимир Мартьянов.

Зрителей матча «Урал» - «Зенит» предупреждают о том, что сегодня парковка рядом с «Екатеринбург Ареной» будет запрещена. Рядом со стадионом будут выставлены 16 нарядов ДПС.

Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу просит прибывающих на матч воспользоваться общественным транспортом или заранее озаботиться о месте для стоянки автомобилей.

Отметим, футбольный матч между уральской и санкт-петербургской командами состоится в рамках восьмого тура Российской Премьер-Лиги. Игра начнётся в 18:30 по местному времени.