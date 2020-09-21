В Кольцово возобновятся рейсы в Омск

Рейсы в Омск будут осуществляться два раза в неделю. Фото: Галина Соловьёва.

С 1 октября из Екатеринбурга будут запущены авиарейсы в Омск. Полёты будут осуществляться два раза в неделю.

Как сообщает пресс-служба екатеринбургского аэропорта Кольцово, вылеты назначены на 11:40 по четвергам и воскресеньям. Пассажиры будут находиться в пути два часа. Обслуживать рейсы будет авиакомпания UTair на самолёте ATR-72, вмещающем до 70 пассажиров.

Ранее авиасообщение между двумя городами осуществлялось вплоть до мая 2020 года.

Напомним, с 1 октября расписание екатеринбургского аэропорта дополнится и другими рейсами. Возобновятся полёты в Тюмень, а рейсы в Уфу станут ежедневными.