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Общество / Авто и транспорт
21 сентября 2020, 17:15

На трассе Екатеринбург - Курган до конца ноября вводится ограничение движения

трасса

В период с 22 сентября по 30 ноября на данном участке будет действовать реверсивное движение. Фото: Галина Соловьёва.

На участке км 87+000 - км 131+398 трассы P-354 "Екатеринбург - Шадринск - Курган" вводится ограничение движения. Оно продлится более двух месяцев.

Как сообщает ФКУ "Уралуправтодор", ограничение связано с проведением ремонтных работ на обходе Каменска-Уральского. В период с 22 сентября по 30 ноября на данном участке будет действовать реверсивное движение.

Автомобилистов просят учитывать эти обстоятельства при планировании маршрута движения.

Фото: Яндекс.Карты

В начале августа "Областная газета" сообщала, что на трассах P-351 и P-354 с опережением графика обновили 45 км верхнего слоя дорожного покрытия.

Областная газета Свердловской области

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