Названы самые аварийные трассы Свердловской области

За 10 месяцев 2020 года в Свердловской области произошло чуть более чуть более двух тысяч ДТП. Фото: Алексей Кунилов

В ГИБДД по Свердловской области назвали самые аварийные трассы региона. Наибольшее опасение вызывает рост числа ДТП с погибшими на федеральной автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган.

Как рассказал сегодня в ходе пресс-конференции замначальника свердлвского УГИБДД ГУ МВД России Дмитрий Панфилов, аварии в текущем году фиксируются на всех региональных и федеральных автодорогах. Однако наибольшее число ДТП происходит на трассах с высокой интенсивностью. К ним относятся дороги на Тюмень, Пермь, а также Серовское и Режевское направления.

При этом, что касается тяжести последствий дорожных аварий, то наибольшее число погибших в ДТП зарегистрировано на трассе Екатеринбург - Шадринск — Курган. Особенно тревожная ситуация складывается на территории обслуживания ОВД Каменска-Уральского. С начала года здесь погиб в авариях 21 человек. Для сравнения, в прошлом году здесь скончались пять человек.

Всего за 10 месяцев 2020 года в Свердловской области произошло чуть более двух тысяч ДТП, в которых погибли 288 человек. Около двух тысяч получили различные травмы. По словам Дмитрия Панфилова, в этом году по всем трём показателям регистрируется снижение примерно на 10%. При этом, по количеству административных правонарушений статистика остаётся на прежнем уровне: с начала года выявлено порядка четырёх миллионов нарушений. 2,2 млн из них зарегистрированы средствами автофиксации, ещё 1,8 млн - сотрудниками ДПС непосредственно при надзоре за движением на дорогах.

Отмечается также, что основная масса ДТП с погибшими связана с выездом на встречную полосу. В таких авариях погибли 60 человек, это на 5% больше чем за аналогичный период прошлого года. Треть смертельных аварий происходят по вине нетрезвых водителей. С начала года выявлено 13 тысяч нетрезвых автолюбителей. Этот показатель год от год не снижается. Из них почти две тысячи сели пьяными за руль повторно. Их привлекли к уловной ответственности.

Напомним, с 1 по 4 ноября вСвердловской области проходило профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», направленное на выявление нетрезвых водителей. По словам Дмитрия Панфилова, за четыредня выявлено более 200 водителей в состоянии алкогольного опьянения.