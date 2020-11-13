Транспорт по новой части Макаровского моста пустят к концу 2021 года

Власти уральской столицы расчитывают пустить транспортное движение по Макаровскому мосту уже к концу следующего года. Такими планами вчера поделился замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин во время выезда на объект. Строители будут работать даже без перерыва на зимние месяцы.
Напомним, рабочие с сентября этого года приступили ко второму этапу реконструкции моста. Сейчас они демонтируют старую часть объекта, которая была закрыта для движения транспорта и пешеходов из-за аварийного состояния. Как рассказал Павел Пустозёров, первый замдиректора ООО «ГУДСР» (именно эта компания является генподрядчиком), сейчас на объекте работает бригада из 50 человек. На стройплощадке можно увидеть 3 крана, 5 эскаваторов и 15 самосвалов. Работы по демонтажу на текущий момент выполнены на 60 процентов.
– Старые конструкции мы разрезаем, для этого применяется алмазная резка. После этого с помощью кранов разбираем разрезанные части моста. Их спускают на землю, где разбирают дальше и затем вывозят со стройплощадки, – объяснил он «ОГ» технологию.
Чего ждать водителям?
Сейчас при выезде с моста в сторону железнодорожного вокзала действуют ограничения по движению: две полосы там сужаются в одну. Такой порядок сохранится до 30 июня 2021 года. Будут ещё одни изменения – в 2021 году, когда рабочие начнут соединять уже возведённую и новую части моста, власти планируют также частично ограничивать движение транспорта по мосту. Точные сроки пока не называются.
Также строители выносят инженерные сети с участка и закладывают фундамент под опоры новой конструкции (уже готовы участки под четыре опоры). Эти работы завершатся в первом квартале 2021 года, без паузы на морозы – площадка под строительство будет подготовлена.
– Затем начнутся монолитные работы – возведение новых пролётов. Это произойдёт примерно в третьем квартале 2021 года, чтобы до конца года запустить движение транспорта по мосту. Вообще контракт у нас до 2023 года. Если не будет проблем с финансированием, закончим объект уже в 2022-м,- рассказал Алексей Бирюлин.
Последним этапом будет благоустройство, в том числе заполанирована установка специальной подсветки под мостом. Напомним, что стоимость второго этапа реконструкции составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. Задействованы в том числе и средства областного бюджета.
Третий этап
Прозвучала ещё одна новость – планируется третий этап реконструкции данной транспортной артерии, будет готовиться необходимая проектная документация. Подробности журналистам Алексей Бирюлин пока раскрывать не стал, однако пояснил «ОГ», что дальнейшие работы никак не будут связаны непосредственно с мостом, они коснутся только подъездов к нему.
Опубликовано в №213 от 14.11.2020