Транспорт по новой части Макаровского моста пустят к концу 2021 года

На фото видно, что на одном из пролётов рабочие уже демонтировали проезжую часть, осталась только арка. Фото: Алексей Кунилов

Власти уральской столицы расчитывают пустить транспортное движение по Макаровскому мосту уже к концу следующего года. Такими планами вчера поделился замглавы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин во время выезда на объект. Строители будут работать даже без перерыва на зимние месяцы.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Алексей Кунилов

Напомним, рабочие с сентября этого года приступили ко второму этапу реконструкции моста. Сейчас они демонтируют старую часть объекта, которая была закрыта для движения транспорта и пешеходов из-за аварийного состояния. Как рассказал Павел Пустозёров, первый замдиректора ООО «ГУДСР» (именно эта компания является генподрядчиком), сейчас на объекте работает бригада из 50 человек. На стройплощадке можно увидеть 3 крана, 5 эскаваторов и 15 самосвалов. Работы по демонтажу на текущий момент выполнены на 60 процентов.

– Старые конструкции мы разрезаем, для этого применяется алмазная резка. После этого с помощью кранов разбираем разрезанные части моста. Их спускают на землю, где разбирают дальше и затем вывозят со стройплощадки, – объяснил он «ОГ» технологию.

Фото: Алексей Кунилов

Чего ждать водителям? Сейчас при выезде с моста в сторону железнодорожного вокзала действуют ограничения по движению: две полосы там сужаются в одну. Такой порядок сохранится до 30 июня 2021 года. Будут ещё одни изменения – в 2021 году, когда рабочие начнут соединять уже возведённую и новую части моста, власти планируют также частично ограничивать движение транспорта по мосту. Точные сроки пока не называются.

Также строители выносят инженерные сети с участка и закладывают фундамент под опоры новой конструкции (уже готовы участки под четыре опоры). Эти работы завершатся в первом квартале 2021 года, без паузы на морозы – площадка под строительство будет подготовлена.

Фото: Алексей Кунилов

– Затем начнутся монолитные работы – возведение новых пролётов. Это произойдёт примерно в третьем квартале 2021 года, чтобы до конца года запустить движение транспорта по мосту. Вообще контракт у нас до 2023 года. Если не будет проблем с финансированием, закончим объект уже в 2022-м,- рассказал Алексей Бирюлин.

Последним этапом будет благоустройство, в том числе заполанирована установка специальной подсветки под мостом. Напомним, что стоимость второго этапа реконструкции составляет порядка 1,5 миллиарда рублей. Задействованы в том числе и средства областного бюджета.

Фото: Алексей Кунилов