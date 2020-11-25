Росавиация утвердила перечень субсидированных рейсов на 2021 год

В список вошли 266 субсидированных маршрута. Фото: Евгения Скачкова.

В 2021 году российские авиакомпании будут осуществлять рейсы по 266 субсидированным маршрутам. Их перечень утверждён Росавиацией.

На реализацию программы субсидирования пассажирских перевозок из федерального бюджета выделено 7,717 млрд рублей. Это на 630 млн меньше, чем было выделено на текущий год. Полёты будут осуществляться на условиях софинансирования с регионами и авиакомпаниями.

Около 70% от суммы предоставленных субсидий потратят на маршруты, которые будут выполняться на воздушном судне Sukhoi Superjet.

Ожидается, что объём перевезённых по специальному тарифу пассажиров в следующем году составит 3,7 млн человек.

Из Екатеринбурга в следующем году будут выполняться 19 субсидированных рейсов — в Барнаул, Ижевск, Магнитогорск, Мурманск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Уфу, Ханты-Мансийск и другие города. Наоборот, в уральскую столицу заявлены рейсы из Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова. Подробно ознакомиться со сроками и частотой выполнения рейсов можно на сайте Росавиации.

Напомним, на 2020 год был утверждён список из 262 субсидированных рейсов. Ожидаемый объём пассажирских перевозок - 2,5 млн человек.

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