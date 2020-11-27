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27 ноября 2020, 17:33

Екатеринбург застыл в 9-балльных пробках

Пробка

Наиболее сложная ситуация в центре города. Фото: Алексей Кунилов.

Конец рабочей недели в уральской столице ознаменовался 9-балльными пробками. Наиболее сложная ситуация в центре города.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение в обоих направлениях сильно затруднено на проспекте Ленина, на Базовом переулке, на улицах Куйбышева, Московской, Восточной, 8 Марта, Халтурина, Челюскинцев, Стрелочников, Блюхера, Репина и Якова Свердлова. Огромная пробка образовалась на въезде в Екатеринбург с Кольцовского тракта.

На данный момент в городе зафиксировано 10 ДТП. Аварии произошли: на участке, где улица Бебеля переходит в Халтурина, на пересечении Репина и Малышева, на ул. Московской рядом с ТРЦ "Алатырь", на перекрёстке Фурманова - Степана Разина, на участке улицы Посадской от Московской до Пальмиро Тольятти, на участке проспекта Ленина от 8 Марта до Пушкина, на развязке у концерна "Калина", на перекрёстках Уральской - Советской и Токарей - Гурзуфской. Ещё два ДТП замечены рядом с кольцом на Объездной дороге.

Фото: "Яндекс.Пробки"

Областная газета Свердловской области

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