Пробки в Екатеринбурге достигли 8 баллов. Фото: Алексей Кунилов.

Конец первого рабочего дня в уральской столице ознаменовался 8-балльными пробками. Наиболее сложная ситуация отмечается в центре города.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение затруднено как на центральных улицах, так и на окраинах. Сложности с проездом автомобилисты испытывают на проспекте Ленина, на улицах Малышева, Куйбышева, Восточной, Московской, Большакова, 8 Марта, Щорса, Репина, Комсомольской, Татищева.

Ситуация на дорогах осложняется многочисленными перекрытиями, в том числе на улицах Малышева, Луначарского, Горького, Уктусская, Чкалова, Школьников. Также затруднения фиксируются на участках, где произошли аварии – на Шаумяна, Куйбышева, Токарей.