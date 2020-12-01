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Общество / Авто и транспорт
1 декабря 2020, 15:30

Власти Ингушетии планируют запустить прямой авиарейс в Екатеринбург

На следующий год запланированы новые рейсы в несколько регионов, в том числе в Екатеринбург и Тюмень.

Власти Ингушетии заявили о расширении маршрутной сети из аэропорта «Магас». Фото: Владимир Мартьянов

Власти Ингушетии заявили о расширении маршрутной сети из аэропорта «Магас». На следующий год запланированы новые рейсы в несколько регионов, в том числе в Екатеринбург и Тюмень.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, об этом заявил начальник отдела по развитию транспортного комплекса министерства промышленности и цифрового развития Ингушетии Джамалейл Костоев. По его словам, власти уже получили положительные ответы о субсидировании авиарейсов на паритетных условиях от губернаторов Новосибирской и Ростовской областей.

«Есть несколько регионов, с которым мы также провели переговоры и которые выражают заинтересованность. Это Екатеринбург и Тюмень. Они готовы рассмотреть вопрос поддержки рейсов в 2021 году», - заявил Джамалейл Костоев, добавив, что увеличение пассажиропотока рассматривается региональными властями как одна из основных задач развития.

Ожидается, что организация региональных воздушных авиаперевозок обеспечит развитие транспортной доступности республики, а также будет способствовать развитию туристического сектора экономики региона. Реализация проекта будет на 40 % финансироваться из федерального бюджета, а остальные расходы возьмут на себя субъекты РФ, заключающие соглашение.

Областная газета Свердловской области

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