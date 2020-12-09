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Общество / Авто и транспорт
9 декабря 2020, 16:13

В Нижнем Тагиле выделят миллиард рублей на реконструкцию двух улиц

Реконстркция улиц Циалковского и Октябрьской революции в Нижнем Тагиле

Количество полос на улицах будет расширено до 4 (ширина проезжей части составит 15 м). Фото: документация

В Нижнем Тагиле выбрали компанию, которая займётся реконструкцией ул. Октябрьской революции и Циолковского. Работами займётся местная компания ООО "Уралстроймонтаж" за 1 миллиард 175,2 миллиона рублей.

Средства выделяются из бюджета муниципалитета. Подрядчику также предстоит обустроить путепровод через железнодорожные пути по улице Циолковского. Реконструкция будет проводиться в три этапа:

  • I этап – ул. Циолковского от Октябрьской революции до Индустриальной, включая путепровод через железнодорожные пути,
  • II этап – ул. Октябрьской революции от Серова до Газетной, включая перекрёсток,
  • III этап – ул. Октябрьской революции от Газетной до Заводской.

Работы стартуют с 11 января 2021 года, каждый этап займёт несколько месяцев. Количество полос на улицах будет расширено до 4 (ширина проезжей части составит 15 м), будут заменены тротуары и травмайные пути по ул. Циолковского от перекрёстка с ул. Октябрьской революции до перекрёстка с ул. Индустриальной.

"Для обеспечения удобных пассажирских связей между жилыми районами города предусмотрено сохранение существующего маршрута сети общественного транспорта, а также существующей трамвайной линии проходящих по ул. Циолковского", - говорится в документации, размещённой на сайте госзакупок.

Областная газета Свердловской области

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