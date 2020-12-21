На Среднем Урале заработали 19 новых комплексов фиксации нарушений ПДД

В Свердловской области заработали 19 новых комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Екатеринбурге и на подъезде к Верхней Пышме.
Комплексы, установленные на 13 перекрёстках в уральской столице, фиксируют нарушения ПДД, связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, нарушение рядности. Камеры установлены в следующих местах:
- Билимбаевская – Расточная;
- Бебеля – Автомагистральная;
- Шефская – Фронтовых Бригад;
- Белинского – Декабристов;
- Машиностроителей – Донбасская;
- Академика Бардина – Зоологическая – Серафимы Дерябиной;
- Малышева – Комсомольская;
- Малышева – Восточная;
- Бебеля – Пехотинцев;
- Татищева – Токарей;
- Грибоедова – Димитрова – Пархоменко;
- Челюскинцев – Восточная;
- Малышева – Московская.
Кроме этого, на участке улицы Амундсена (от Академика Вонсовского до Объездной дороги), а также на улице Московской (в районе переулка Рижского) комплексы фиксируют превышение скоростного режима, сообщили в пресс-службе регионального Управление ГИБДД ГУ МВД России.
Также за скоростью движения автотранспорта камеры следят на 1-м км (0+693 м) автодороги Верхняя Пышма – Невьянск (между улицами Сыромолотова и Трудовой), на 2-м км (1 км +382 м) и 4-м км (3 км + 808 м) автодороги "Подъезд к Верхней Пышме" (прямое направление) от трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.
Ранее заявлялось, что в 2020 году в Екатеринбурге установят 50 новых камер, фиксирующих нарушения ПДД. За четыре года в Свердловской области появятся всего 326 новых рубежей фотофиксации.