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Общество / Авто и транспорт
21 декабря 2020, 15:45

На Среднем Урале заработали 19 новых комплексов фиксации нарушений ПДД

дорожная камера

В Екатеринбурге начали работать 19 комплексов фиксации нарушений ПДД. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области заработали 19 новых комплексов фотофиксации нарушений правил дорожного движения. Камеры установлены в Екатеринбурге и на подъезде к Верхней Пышме.

Комплексы, установленные на 13 перекрёстках в уральской столице, фиксируют нарушения ПДД, связанные с проездом на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, нарушение рядности. Камеры установлены в следующих местах:

  • Билимбаевская – Расточная;
  • Бебеля – Автомагистральная;
  • Шефская – Фронтовых Бригад;
  • Белинского – Декабристов;
  • Машиностроителей – Донбасская;
  • Академика Бардина – Зоологическая – Серафимы Дерябиной;
  • Малышева – Комсомольская;
  • Малышева – Восточная;
  • Бебеля – Пехотинцев;
  • Татищева – Токарей;
  • Грибоедова – Димитрова – Пархоменко;
  • Челюскинцев – Восточная;
  • Малышева – Московская.

Кроме этого, на участке улицы Амундсена (от Академика Вонсовского до Объездной дороги), а также на улице Московской (в районе переулка Рижского) комплексы фиксируют превышение скоростного режима, сообщили в пресс-службе регионального Управление ГИБДД ГУ МВД России.

Также за скоростью движения автотранспорта камеры следят на 1-м км (0+693 м) автодороги Верхняя Пышма – Невьянск (между улицами Сыромолотова и Трудовой), на 2-м км (1 км +382 м) и 4-м км (3 км + 808 м) автодороги "Подъезд к Верхней Пышме" (прямое направление) от трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов.

Ранее заявлялось, что в 2020 году в Екатеринбурге установят 50 новых камер, фиксирующих нарушения ПДД. За четыре года в Свердловской области появятся всего 326 новых рубежей фотофиксации.

Областная газета Свердловской области

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