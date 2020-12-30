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Общество / Авто и транспорт
30 декабря 2020, 14:07

С 1 января в свердловских электричках изменится стоимость проезда

Женщина в электричке читает журнал "Дача".

Стоимость поездки на расстояние до 5 км увеличится на рубль, до 32 рублей. Фото: Галина Соловьёва

РЭК Свердловской области утвердила тарифы на перевозку пассажиров и багажа железнодорожным траспортом для АО "Свердловская пригородная компания". Они вступают в силу с 1 января 2021 года.

Стоимость поездки на расстояние до 5 км увеличится на один рубль, до 32 рублей. Максимальный тариф - 422 рубля - установлен для расстояния 381-400 км.

Кроме того, установлена стоимость проезда в электричках:

  • Екатеринбург - Каменск-Уральский (в зависимости от станций, весь маршрут - 87 рублей, билет подорожал на три рубля);
  • Екатеринбург - Нижний Тагил - Кушва - Серов (246 рублей);
  • Екатеринбург - Кузино - Шаля (38 рублей);
  • Шарташ - Екатеринбург - Ревда (65 рублей);
  • Нижний Тагил - Кольцово (190 рублей);
  • Екатеринбург - Билимбай (34 рубля);
  • Екатеринбург - Егоршино - Алапаевск (88 рублей).

"Плата за перевозки багажа (ручной клади), превышающего норму бесплатного провоза (36 кг) устанавливается в следующих размерах: 1.1. плата за перевозки велосипедов на расстояние до 100 км включительно устанавливается в размере 25 рублей за место, на расстояние свыше 100 км - в размере 50 рублей за место; 1.2. плата за перевозки дополнительной ручной клади (до 50 кг), превышающей установленную норму бесплатного провоза, на расстояние до 100 км включительно устанавливается в размере 50 рублей за место, на расстояние свыше 100 км - в размере 100 рублей за место", - говорится в постановлении РЭК, опубликованном на свердловском интернет-портале правовой информации.

Фото: постановление РЭК Свердловской области
Фото: постановление РЭК Свердловской области
Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ
Фото: документ

Напомним, что предыдущие тарифы на перевозки железнодорожным транспортом действовали с 5 января.

Добавим, что РЭК утвердила также тарифы на услуги перевозки АО "Содружество" в Свердловской области. Документ опубликован также на интернет-портале правовой информации региона.

Фото: документ
Областная газета Свердловской области

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