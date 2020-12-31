Всё придумано со вкусом: Евгений Куйвашев – о низкопольном ретро-трамвае

Евгений Куйвашев оценил низкопольный ретро-трамвай. Фото: департамент информполитки Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил новую разработку «Уралтрансмаша» (входит в госкорпорацию Ростех). Речь идёт ретро-трамвае с современной "начинкой".

О своём впечатлении глава региона написал на странице в Instagram.

"В конце уходящего года с большим интересом познакомился с последней разработкой «Уралтрансмаша» – ретро-трамваем. Внешне он сделан похожим на вагончики из прошлого века: дизайн корпуса, деревянные сидения, – всё придумано со вкусом. А внутри – самые передовые технологии...Отличный вагон!", – сказал Евгений Куйвашев.

Он также отметил, что трамвай может стать одной из визитных карточек Среднего Урала. По мнению губернатора, такой общественный транспорт понравится как горожанам, так и туристам.

Ретро-трамвай создан на основе модели 71-415 (экологичный низкопольный вагон). Количество мест для сидения – 30, общая вместимость – 199 человек.