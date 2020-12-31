Темы дня

Общество / Авто и транспорт
31 декабря 2020, 10:55

Всё придумано со вкусом: Евгений Куйвашев – о низкопольном ретро-трамвае

ретро-трамвай

Евгений Куйвашев оценил низкопольный ретро-трамвай. Фото: департамент информполитки Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил новую разработку «Уралтрансмаша» (входит в госкорпорацию Ростех). Речь идёт ретро-трамвае с современной "начинкой".

О своём впечатлении глава региона написал на странице в Instagram.

"В конце уходящего года с большим интересом познакомился с последней разработкой «Уралтрансмаша» – ретро-трамваем. Внешне он сделан похожим на вагончики из прошлого века: дизайн корпуса, деревянные сидения, – всё придумано со вкусом. А внутри – самые передовые технологии...Отличный вагон!", – сказал Евгений Куйвашев.

Он также отметил, что трамвай может стать одной из визитных карточек Среднего Урала. По мнению губернатора, такой общественный транспорт понравится как горожанам, так и туристам.

Ретро-трамвай создан на основе модели 71-415 (экологичный низкопольный вагон). Количество мест для сидения – 30, общая вместимость – 199 человек. 

Фото: департамент информполитки Свердловской области.
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.12.2020, 12:10 / Общество
Россиянам разрешили переносить туры, купленные по программе кешбэка
31.12.2020, 12:04 / Общество
Российские космонавты с борта МКС поздравили землян с Новым годом
31.12.2020, 11:23 / Общество
Глава Минздрава поздравил медиков и рассказал о планах на 2021 год
31.12.2020, 10:55 / Общество
Всё придумано со вкусом: Евгений Куйвашев – о низкопольном ретро-трамвае
31.12.2020, 10:43 / Общество
На Среднем Урале более чем в два раза выросла смертность от коронавируса