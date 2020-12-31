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Общество / Авто и транспорт
31 декабря 2020, 15:09

Владимир Путин поручил до 2023 года перевести городские автобусы на водородные двигатели

Автобус

Президент попросил Правительство уделять особое внимание обновлению общественного транспорта для крупных населённых пунктов. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин провёл последнюю в 2020 году рабочую встречу с председателем Правительства Михаилом Мишустин, на котором глава государства рассказал о планах на будущее и дал ряд поручений. В частности, российский лидер поручил до 2023 года перевести городские автобусы на водородный носители.

В ходе разговора Президент попросил Правительство уделять особое внимание обновлению общественного транспорта для крупных населённых пунктов.

"Нужно обязательно сделать следующий шаг и к 2023 году сделать городской автобус на водородном носителе – там потом применяется электродвигатель, но на водороде нужно сделать. И потом следующий шаг – на водороде нужно делать локомотивы", - передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

При этом глава государства обратил внимание на необходимость соблюдения требований к сохранению природы, требований к городскому транспорту, особенно в крупных городах, городах-миллионниках, где используется много городского транспорта на дизельном топливе, которое негативно влияет на экологию. По мнению Владимира Путина, работа общественного транспорта на газомоторном и водородном топливе сейчас очень востребована.

"Задач в этом смысле очень много, есть над чем работать. Но есть хорошие заделы. Я хочу за эти заделы всех наших коллег поблагодарить и выразить надежду на то, что в следующем году, в наступающем, 2021-м, и в последующие годы все наши планы будут реализованы", - подытожил российский лидер.

Областная газета Свердловской области

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