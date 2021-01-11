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Общество / Авто и транспорт
11 января 2021, 15:15

Екатеринбург встал в серьёзные пробки в первый рабочий день нового года

Снежная погода

Обильный снегопад спровоцировал 8-балльные пробки в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

Вчера, в первый рабочий день после длительных новогодних каникул, в Екатеринбурге было значительно затруднено движение транспорта, особенно автобусов и троллейбусов. В екатеринбургском предприятии «Гортранс» журналисту «Облгазеты» подтвердили, что автобусы выходили на определённые маршруты с часовым опозданием. Но, по словам пресс-службы администрации Екатеринбурга, ситуация с городским транспортом была некритичной. На утренних дорожных заторах сказались сразу несколько факторов – обильные осадки в виде снега, первый рабочий день после длинных новогодних праздников и возвращение всех школьников в учебные заведения после карантина. При этом уборочная техника смогла выйти на улицы города только рано утром 11 января. Отметим, что из-за повышенной нагрузки на городской транспорт службы такси вчера утром значительно повысили тарифы на свои услуги.

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  • Опубликовано в №002 от 12.01.2021 
Областная газета Свердловской области
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