Екатеринбург встал в серьёзные пробки в первый рабочий день нового года

Обильный снегопад спровоцировал 8-балльные пробки в Екатеринбурге. Фото: Галина Соловьёва

Вчера, в первый рабочий день после длительных новогодних каникул, в Екатеринбурге было значительно затруднено движение транспорта, особенно автобусов и троллейбусов. В екатеринбургском предприятии «Гортранс» журналисту «Облгазеты» подтвердили, что автобусы выходили на определённые маршруты с часовым опозданием. Но, по словам пресс-службы администрации Екатеринбурга, ситуация с городским транспортом была некритичной. На утренних дорожных заторах сказались сразу несколько факторов – обильные осадки в виде снега, первый рабочий день после длинных новогодних праздников и возвращение всех школьников в учебные заведения после карантина. При этом уборочная техника смогла выйти на улицы города только рано утром 11 января. Отметим, что из-за повышенной нагрузки на городской транспорт службы такси вчера утром значительно повысили тарифы на свои услуги.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».