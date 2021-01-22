Проблемами общественного транспорта в Нижнем Тагиле займётся свердловский минтранс

Один из тагильчан пожаловался главе региона на перевозчиков, которые не придерживаются расписания и проезжают мимо остановок. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на жалобы, касающиеся работы общественного транспорта в Нижнем Тагиле. Глава региона поручил разобраться в этой ситуации региональному министерству транспорта и дорожного хозяйства.

Об этом губернатор рассказал, отвечая на вопросы свердловчан в своём Instagram-аккаунте. Один из подписчиков пожаловался главе региона на перевозчиков, которые не придерживаются расписания и проезжают мимо остановок, а также на городскую мэрию, которая отвечает на обращение отписками.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что местные власти обязаны вмешаться в ситуацию, когда перевозчик не соблюдает условия договора и игнорирует жалобы пассажиров. "По поводу отписок, о которых вы говорите: поручил минтрансу отдельно этот вопрос проработать с коллегами из Нижнего Тагила", - заявил губернатор.

Также глава региона упомянул похожую ситуацию, в которой оказались жители микрорайона Академический в Екатеринбурге. Пришедшие в область морозы и снегопады обнажили проблемы в работе перевозчиков: автобусов мало, пассажиров много, дороги загружены, расписание не соблюдается.

В пресс-службе мэрии уральской столице рассказали, что предприятие "УралТрейд", осуществляющее транспортное сообщение с Академическим, получило четыре штрафа за нарушения условий муниципального контракта. Компания сократила выпуск машин на маршруты №012 и №019 с 22-х до 14-ти. Объясняется, что причиной этого стала нехватка кадров. В мэрии напомнили, что горожане могут пользоваться и муниципальным транспортом: автобусами №18, №50 и №54, которые тоже связывают центр города с Академическим.