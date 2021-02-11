В Екатеринбурге посреди дня горели три автомобиля на парковке

Спасатели потушили машины за семь минут. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Возгорание произошло на парковке на ул. Февральской Революции. Один из автомобилей сгорел полностью.

Сообщение об инциденте с машинами в Екатеринбурге поступило в диспетчерскую около полудня. На место происшествия выезжали 7 спасателей на двух спецмашинах.

"Им удалось справиться с огнём в течение семи минут. Установлено, что на площади 12 кв. м сгорел Ford Focus, повреждены кузова автомобилей "Hyundai Solaris" и "Daewoo Nexia", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.