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Общество / Авто и транспорт
14 февраля 2021, 10:36

В Екатеринбурге сели самолёты, летевшие в Пермь

пассажир в аэропорту

Остановиться в Кольцово вынуждены были рейсы из Москвы и Сочи в Пермь. Фото: Владимир Мартьянов.

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершили посадку два самолёта, которые летели в Пермь. Причиной их захода на запасной аэродром стала метель.

Как следует из данных онлайн-табло Кольцово, остановиться в Кольцово вынуждены были рейсы DP-433 Москва - Пермь и DP-365 Сочи - Пермь. Оба из них обслуживает авиакомпания "Победа".

Фото: онлайн-табло Кольцово

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что сегодня в Пермском крае наблюдается метель. Из-за сложных погодных условий возникли трудности в работе аэропорта Большое Савино.

Добавим, что в Кольцово сейчас также фиксируется задержка рейсов до Сочи (U6-219) и Москвы (DP-406). Рейс S7-1172 Екатеринбург - Москва и вовсе отменён.

Областная газета Свердловской области

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