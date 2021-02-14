В Екатеринбурге сели самолёты, летевшие в Пермь

В екатеринбургском аэропорту Кольцово совершили посадку два самолёта, которые летели в Пермь. Причиной их захода на запасной аэродром стала метель.
Как следует из данных онлайн-табло Кольцово, остановиться в Кольцово вынуждены были рейсы DP-433 Москва - Пермь и DP-365 Сочи - Пермь. Оба из них обслуживает авиакомпания "Победа".
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что сегодня в Пермском крае наблюдается метель. Из-за сложных погодных условий возникли трудности в работе аэропорта Большое Савино.
Добавим, что в Кольцово сейчас также фиксируется задержка рейсов до Сочи (U6-219) и Москвы (DP-406). Рейс S7-1172 Екатеринбург - Москва и вовсе отменён.