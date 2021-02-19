В Екатеринбурге построят Александровский бульвар к Универсиаде

По Александровскому бульвару должно быть организовано 4 полосы движения, тротуары и велодорожки, а также четыре остановки. Фото: 2 Gis

В Екатеринбурге ищут подрядчика для строительства Александровского бульвара от ул. Новокольцовской до Центральной. На эти цели из местного бюджета готовы выделить около 961 миллиона рублей.

Заказчиком выступает МКУ "Управление капитального строительства города Екатеринбурга". Исполнителя выберут уже 1 марта. Ему предстоит создать информационную модель реконструкции бульвара со строительством транспортного кольца и провести строительные работы.

Из документации на сайте госзакупок следует, что Александровский бульвар – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения протяжённостью 790 метров. По нему должно быть организовано 4 полосы движения, тротуары и велодорожки, а также четыре остановки. Протяжённость транспортного кольца составляет 374 метра, там будут две полосы, тротуары и велодорожки.

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