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Общество / Авто и транспорт
19 февраля 2021, 14:24

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проинспектировал строительство участка ЕКАДа

Куйвашев Евгений Владимирович, Якушев Владимир Владимирович, Хуснуллин Марат Шакирзянович

Успешное освоение федеральных средств позволило региону рассчитывать на выделение в 2021–2023 годах ещё 9,5 млрд рублей из федерального бюджета.Фото: Павел Ворожцов

Екатеринбург с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Вместе с главой региона Евгением Куйвашевым и уральским полпредом Владимиром Якушевым вице-премьер оценил строительство третьего пускового комплекса южного полукольца ЕКАДа, сообщает департамент информполитики региона.

В прошлом году благодаря поддержке Президента России область получила из федерального бюджета 2,5 млрд рублей. Процесс взял под контроль Марат Хуснуллин. В ходе визита на Урал вице-премьер отметил, что подрядчик под руководством региональных властей хорошо организовал работу и может закончить работы раньше срока.

Фото: Павел Ворожцов

Успешное освоение федеральных средств позволило региону рассчитывать на выделение в 2021–2023 годах ещё 9,5 млрд рублей из федерального бюджета.

– Мы рассмотрим обращение региона о выделении дополнительного финансирования. Я надеюсь, мы эту задачу решим, и дорога, которая запланирована по контракту только к 2025 году, будет построена раньше: один этап к 2022 году и один этап в 2023 году, – заявил вице-премьер.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

По словам главы региона Евгения Куйвашева, строительство ЕКАД — самый крупный проект по развитию автодорог Свердловской области. Его завершение позволит вывести за пределы Екатеринбурга транзитный грузовой транспорт и существенно разгрузить улично-дорожную сеть уральской столицы. Также это положительно скажется на экологической обстановке и снизит аварийность на городских дорогах.

– Поддержка президента и правительства России приблизила нас к нашей главной цели — полностью замкнуть транспортное кольцо вокруг Екатеринбурга. Я благодарен за внимание к ключевому для нас вопросу, — сказал Евгений Куйвашев.

Фото: Павел Ворожцов
Фото: Павел Ворожцов

Добавим, что также во время визита в Екатеринбург Марату Хуснуллину презентовали возводимые объекты деревни Всемирных студенческих игр, которые пройдут в Екатеринбурге в 2023 году. Евгений Куйвашев рассказал вице-премьеру об инфраструктурном обеспечении предстоящей Универсиады.

Кроме того, заместителю председателя правительства России показали проект комплексного развития микрорайона Солнечный, который активно реализуется на юге Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области
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