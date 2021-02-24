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Общество / Авто и транспорт
24 февраля 2021, 13:21

В Екатеринбурге на 3,5 месяца закроют улицу на Вторчермете

Перекрытие ул. Окружная

Ограничения будут действовать с 15 марта по 25 июня 2021 года. Фото: информационная карта перекрытий

Речь идёт об улице Окружная. Это связано с запланированным капремонтом улицы 2-й Новосибирской на Вторчермете.

Движение транспорта будет закрыто по ул. Окружной от пер. Гаевсского до ул. 2-й Новосибирской и проезду от Окружной до дома № 53/1 на улице 2-й Новосибирской. Ограничения будут действовать с 15 марта по 25 июня 2021 года.

"Строители просят граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения", - сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Ранее "Облгазета" писала, что капремонтом четырёх улиц в городе займётся АО "Трест Уралтрансспецстрой". Согласно контракту, подрядчику предстоит разработать рабочую документацию и провести капремонт, в том числе ул. 2-я Новосибирская (от улицы Палисадной до улицы Окружной).

Областная газета Свердловской области

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