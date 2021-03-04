Грязно – не скользко? Почти полмиллиона тонн солевых противогололёдных смесей вносится за зиму на дороги области

В дни снегопадов комбинированные дорожные машины, разбрасывая противогололёдные смеси, наматывают до 120 километров Фото: Алексей Кунилов

«Областная газета» уже писала в номере за 25 февраля о ситуации с уборкой снега на улицах Екатеринбурга. А какова ситуация на областных автодорогах? В Свердловской области протяжённость региональных трасс составляет более 10 тысяч километров – как поддерживают их в рабочем состоянии?

Рецепт «снежной каши»

Главная проблема при движении на автомобильных дорогах зимой – лёд и снежный накат, которые образуются на них и могут привести к авариям. На языке дорожников это называется зимней скользкостью, им с ней приходится бороться. Нынешняя зима, с частыми снегопадами и температурными «качелями», создавали идеальные условия для образования льда и снежного наката. Но согласно ГОСТу, автодороги с твёрдым покрытием от первой по четвертую категории, а таковые составляют основу областной автодорожной сети, должны быть свободны как ото льда, так и от снежного наката. А для этого снег и лёд сначала растапливают пескосоляной смесью или реагентами, а уже потом образовавшуюся «снежную кашу» убирают с дороги. За зиму на дорогах области рассыпают до 460 тысяч тонн противогололёдных материалов. Дорожники утверждают, что без этого нельзя справиться со снегом и гололёдом, а вот автомобилисты считают такое использование «химии» избыточным, сетуя на то, что от солей на дорогах образуется грязное месиво.

– Для борьбы с зимней скользкостью применяются три способа: химический, комбинированный и фрикционный, – говорит заместитель начальника государственного казённого учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог» Олег Мелехов. – При химическом способе используются реагенты, такие как бионорд, и соли – хлорид натрия и хлорид кальция. При комбинированном способе химические реагенты смешивают с песком или фрикционным материалом. Фрикционный способ, при котором используется только отсев или мелкий щебень, не позволяет растопить лёд, помогает только обеспечить больший коэффициент сцепления на снежном накате.

Из областных трасс химическим способом, тем же бионордом, обрабатывают только Кольцовский тракт – это дорога первой категории. На остальных со снегом борются комбинированным способом, обрабатывая пескосоляной смесью, – это в 12 раз дешевле использования специальных химических реагентов. А вот на дорогах с низкой интенсивностью движения, пятой категории, в ход идёт фрикционный материал, на них снежный накат можно не убирать.

Проверка пескобаз

Полевской тракт – типичная областная трасса с высокой интенсивностью движения, второй категории. Её обслуживает трест «Уралтрансспецстрой».

– У нас есть служба, которая мониторит погодные условия, перед выпадением снега мы проезжаем и просыпаем пескосоляной смесью автомобильную дорогу, чтобы снег оставался в рыхлом состоянии и снегоуборочные машины могли его убрать, – говорит главный технолог АО «Трест Уралтрансспецстрой» Евгений Моор.

Противогололёдную смесь дорожники готовят на своей пескобазе, расположенной в районе пересечения Полевского тракта и ЕКАД. В распоряжении треста 4 таких площадки, где песок или отсев смешивают с технической солью. А всего по области в 9 подрядных организациях, обслуживающих автомобильные дороги, находятся 230 пескобаз. И чтобы проконтролировать качество противогололёдных смесей, их продукцию периодически проверяют в лаборатории контроля качества регионального управления автомобильных дорог.

– В месяц проводим порядка 80 испытаний, а всего за зиму – 400–500, – рассказывает начальник лаборатории контроля качества управления автомобильных дорог Антон Втюрин.

По его словам, до 15 процентов проверок показывают нарушения при составлении противогололёдных смесей. В них может быть меньше 20 процентов технической соли, установленных нормативом, но чаще фиксируется другое – превышение содержания пылевидных частиц, которые и способствуют образованию грязи на дороге. Штраф за несоответствие пробы ГОСТу немаленький – 341 тысяча рублей.

– Этой зимой ненадлежащий состав пескосоляных смесей был зафиксирован у компании «Ремстройгаз», этот подрядчик обслуживает автомобильную дорогу от Серова на Североуральск, Ивдель и до границы с Ханты-Мансийским автономным округом, – сказал Олег Мелехов.

Пересолили?

Кстати, в последние годы концентрацию соли в противогололёдных смесях, используемых в регионе, повысили – с 10 до 20 процентов. Грязи от этого стало больше, но дорожники считают, что ради безопасности с этим надо смириться, ведь теперь лёд на дорогах можно растапливать и при минус 15 градусах. Но увлечение дорожников соляными смесями автомобилисты категорически не приветствуют. И не только потому, что от соли ржавеют машины и их чаще приходится мыть.

– В целом за последние годы техника на борьбу со снегом на дорогах выезжает довольно оперативно, – считает представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Олег Таратухин. – Проблема, на наш взгляд, в другом – в том, что используют много реагентов, и из-за этого дороги превращаются в грязевую кашу, что на безопасность движения тоже влияет: забрасываются грязью стёкла автомобилей, ухудшается обзор водителей. Обработка противогололёдными материалами идёт сплошняком, даже на прямых участках. Это, на наш взгляд, избыточная мера.

Как правило, после таких солевых обработок дороги покрываются толстым слоем грязи Фото: Алексей Кунилов

Заместитель начальника управления автомобильных дорог Олег Мелехов считает, что хоть транспорт и экология страдают от применения химии на дорогах, на другой альтернативы нет Фото: Алексей Кунилов

Лаборант управления автомобильных дорог Наталья Макарова проводит экспертизу противогололёдной смеси Фото: Алексей Кунилов

Очередная партии пескосоляной смеси ждёт своей проверки на соответствие нормативам дорожников Фото: Алексей Кунилов