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Общество / Авто и транспорт
9 марта 2021, 13:30

Мешающие уборке снега машины эвакуируют с четырёх улиц Екатеринбурга

эвакуация машины

На четырёх улицах размещены дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор». Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге обновили список улиц, с которых будут эвакуировать машины. Это связано с уборкой снега.

По данным пресс-службы администрации, 9 марта вывоз снега будет организован с улиц Рассветной, Новгородцевой, Тверитина, а также с участка улицы Анатолия Мехренцева (от Академика Сахарова до Краснолесья). В указанных местах размещены дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор». Парковаться и останавливаться там нельзя.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам и исключить парковку машин вдоль обочин и в парковочных карманах.

Добавим, сегодня на борьбу со снегом в городе вышли 360 дорожных рабочих и 199 единиц спецтехники. С начала марта коммунальщики районных ДЭУ отправили на специализированные полигоны 100 тысяч 571 тонну снега.

Областная газета Свердловской области

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Мешающие уборке снега машины эвакуируют с четырёх улиц Екатеринбурга