Мешающие уборке снега машины эвакуируют с четырёх улиц Екатеринбурга

На четырёх улицах размещены дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор». Фото: Владимир Мартьянов.

В Екатеринбурге обновили список улиц, с которых будут эвакуировать машины. Это связано с уборкой снега.

По данным пресс-службы администрации, 9 марта вывоз снега будет организован с улиц Рассветной, Новгородцевой, Тверитина, а также с участка улицы Анатолия Мехренцева (от Академика Сахарова до Краснолесья). В указанных местах размещены дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор». Парковаться и останавливаться там нельзя.

Автолюбителей просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам и исключить парковку машин вдоль обочин и в парковочных карманах.