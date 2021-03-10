В Екатеринбурге эвакуируют машины с Рассветной и Большакова

Мешающие уборке снега машины эвакуируют с двух улиц Екатеринбурга. Речь идёт об улицах Рассветная (до дублёра ул. Высоцкого) и Большакова.
На время вывоза зимних осадков на указанных улицах будут размещены дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор». Парковаться и останавливаться там нельзя.
Водителей просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам и исключить парковку транспортных средств вдоль обочин и в парковочных карманах, сообщает пресс-служба мэрии.
Добавим, сегодня на борьбу со снегом в городе вышли 317 дорожных рабочих и 189 единиц спецтехники. С начала марта коммунальщики районных ДЭУ отправили на специализированные полигоны 111 тысяч 249 тонн снежной массы.