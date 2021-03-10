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Общество / Авто и транспорт
10 марта 2021, 13:05

В Екатеринбурге эвакуируют машины с Рассветной и Большакова

эвакуация автомобиля

Водителей просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам и исключить парковку транспортных средств вдоль обочин. Фото: Алексей Кунилов.

Мешающие уборке снега машины эвакуируют с двух улиц Екатеринбурга. Речь идёт об улицах Рассветная (до дублёра ул. Высоцкого) и Большакова.

На время вывоза зимних осадков на указанных улицах будут размещены дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещённые с табличкой «Работает эвакуатор». Парковаться и останавливаться там нельзя.

Водителей просят с пониманием отнестись к принимаемым мерам и исключить парковку транспортных средств вдоль обочин и в парковочных карманах, сообщает пресс-служба мэрии.

Добавим, сегодня на борьбу со снегом в городе вышли 317 дорожных рабочих и 189 единиц спецтехники. С начала марта коммунальщики районных ДЭУ отправили на специализированные полигоны 111 тысяч 249 тонн снежной массы.

Областная газета Свердловской области

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В Екатеринбурге эвакуируют машины с Рассветной и Большакова