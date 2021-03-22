В Екатеринбурге из-за ремонта на Блюхеровском мосту образовались пробки

На Блюхерском мосту образовались пробки. Фото: Галина Соловьёва.

В понедельник утром в районе путепровода на улице Блюхера образовались пробки. Ранее там ограничили проезд.

В связи с ремонтными работами дорожники закрыли одну из четырёх полос движения. Сейчас автолюбителям доступны две полосы в направлении Берёзовского и одна в сторону центра Екатеринбурга. На месте можно увидеть дорожные блоки и соответствующие знаки.

Известно, что перекрытие одной полосы – начальный этап работ. Позже планируется перекрыть мост полностью. Точные даты пока не называются. Водителям стоит подыскивать пути объезда.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, сейчас на улице Проезжая и на самом мосту образовалась пробка.