На двух свердловских трассах ограничат движение крупногабаритных автомобилей

На федеральных дорогах начались ремонтные работы. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале вводится временное ограничение движения крупногабаритных автомобилей на трассах Р-354 "Екатеринбург-Шадринск-Курган" и Р-351 "Екатеринбург-Тюмень". На федеральных дорогах начались ремонтные работы.

По данным ФКУ "Уралуправтодор", ограничения для автомобилей с габаритами по ширине более 3,75 метров вводятся на трёх участках трассы Р-351: км 125+293 (мост через реку Пышма); км 129+270 (мост через реку Мостовка); км 139+917 (мост через реку Камышловка). Для машин, ширина которых превышает 4 метра, будет закрыт участок трассы Р-354 с км 87+000 по км 131+398.

Срок окончания ремонтных работ не называется. Об отмене сообщат уже после их окончания.