Темы дня

Общество / Авто и транспорт
30 марта 2021, 17:23

На двух свердловских трассах ограничат движение крупногабаритных автомобилей

Грузовик

На федеральных дорогах начались ремонтные работы. Фото: Алексей Кунилов.

На Среднем Урале вводится временное ограничение движения крупногабаритных автомобилей на трассах Р-354 "Екатеринбург-Шадринск-Курган" и Р-351 "Екатеринбург-Тюмень". На федеральных дорогах начались ремонтные работы.

По данным ФКУ "Уралуправтодор", ограничения для автомобилей с габаритами по ширине более 3,75 метров вводятся на трёх участках трассы Р-351: км 125+293 (мост через реку Пышма); км 129+270 (мост через реку Мостовка); км 139+917 (мост через реку Камышловка). Для машин, ширина которых превышает 4 метра, будет закрыт участок трассы Р-354 с км 87+000 по км 131+398.

Срок окончания ремонтных работ не называется. Об отмене сообщат уже после их окончания.

Фото: ФКУ "Уралуправтодор"

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.03.2021, 18:05 / Общество
Заполняемость детских лагерей на Среднем Урале увеличат до 75% в 2021 году
30.03.2021, 17:23 / Общество
На двух свердловских трассах ограничат движение крупногабаритных автомобилей
30.03.2021, 16:41 / Общество
Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Свердловской области
30.03.2021, 16:28 / Политика
Премьер-министр РФ сменил главу Ростехнадзора
30.03.2021, 16:07 / Общество
В Кольцово открылся пункт вакцинации от COVID-19