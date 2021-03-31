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Общество / Авто и транспорт
31 марта 2021, 10:10

Для свердловских пенсионеров ввели льготы на проезд в электричках

пассажирка электрички

Пользоваться льготой можно будет в течение семи месяцев. Фото: Галина Соловьёва.

В дачный сезон пенсионеры смогут ездить в пригородных поездах по Свердловской области со скидкой 50%. Воспользоваться региональной льготой на проезд можно будет с 1 апреля по 31 октября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, в этот период билеты на электрички за полцены смогут приобретать:

  • граждане, получающие страховые пенсии по старости;
  • мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет;
  • граждане, получившие право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступил.

Напомним, круглогодичные региональные льготы на проезд в электричках имеют ветераны труда (скидка 50%), труженики тыла, граждане, получившие увечье или заболевание, не повлёкшие инвалидность, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел РФ в период действия чрезвычайного положения либо вооружённого конфликта, а также реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий (скидка 100%).

По федеральной льготе в течение всего года бесплатно ездить в пригородных поездах могут, в частности, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Областная газета Свердловской области

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