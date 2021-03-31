Для свердловских пенсионеров ввели льготы на проезд в электричках

Пользоваться льготой можно будет в течение семи месяцев. Фото: Галина Соловьёва.

В дачный сезон пенсионеры смогут ездить в пригородных поездах по Свердловской области со скидкой 50%. Воспользоваться региональной льготой на проезд можно будет с 1 апреля по 31 октября 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, в этот период билеты на электрички за полцены смогут приобретать:

граждане, получающие страховые пенсии по старости;

мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет;

граждане, получившие право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступил.