Для свердловских пенсионеров ввели льготы на проезд в электричках

В дачный сезон пенсионеры смогут ездить в пригородных поездах по Свердловской области со скидкой 50%. Воспользоваться региональной льготой на проезд можно будет с 1 апреля по 31 октября 2021 года.
Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, в этот период билеты на электрички за полцены смогут приобретать:
- граждане, получающие страховые пенсии по старости;
- мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет;
- граждане, получившие право на страховую пенсию по старости, срок назначения которой или возраст для назначения которой не наступил.
Напомним, круглогодичные региональные льготы на проезд в электричках имеют ветераны труда (скидка 50%), труженики тыла, граждане, получившие увечье или заболевание, не повлёкшие инвалидность, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел РФ в период действия чрезвычайного положения либо вооружённого конфликта, а также реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий (скидка 100%).
По федеральной льготе в течение всего года бесплатно ездить в пригородных поездах могут, в частности, инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда».