Алексей Орлов поручил найти средства на дорожную разметку в Екатеринбурге

Глава Екатеринбурга заявил, что отсутствие разметки на дорогах города является одной из причин повышенной аварийности. Фото: Павел Ворожцов.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил о необходимости "кардинально менять" ситуацию с отсутствием разметки на дорогах уральской столицы. Он поручил найти дополнительные средства для нанесения качественной разметки.

Глава Екатеринбурга заявил, что отсутствие разметки на дорогах города является одной из причин повышенной аварийности.

"Каждый день езжу по улицам города. Разметки у нас нет практически нигде. Во многом из-за отсутствия разметки растёт количество аварий на дорогах", - пишет Алексей Орлов на своей странице в Instagram.

Он предложил наносить разметку на основе термопластика, которая не будет стираться даже зимой. Глава уральской столицы сказал о необходимости синхронизировать работы по нанесению разметки с другими дорожными работами.

"Опыт российских городов показывает, что это возможно", - добавил Алексей Орлов.