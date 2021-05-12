В официальную статистику свердловской ГИБДД попало всего два ДТП с самокатами

Самокаты набирают бешенную популярность в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов

На улицах Екатеринбурга появилось большое число электросамокатов, в том числе за счёт сервисов проката — кикшеринга. Горожане неоднозначно относятся к таким переменам. Эксперты поделились мнениями о том, как сделать безопасным передвижение пешеходов и любителей самокатов.

Как рассказал в ходе сегодняшней пресс-конференции заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Панфилов, ДТП с участием самокатов, которые подлежат государственному статистическому учёту, с начала 2021 года случилось всего два. В этих происшествиях травмы получили два человека.

«Такое небольшое количество ДТП с самокатами говорит о том, что, когда человек едет на самокате и падает или врезается в другого пешехода, то данное происшествие не квалифицируется как ДТП. Это то же самое, как два пешехода столкнулись друг с другом. Это не попадает в нашу статистику. Вместе с тем, таких фактов на сегодняшний день уже достаточное количество. По каждому факту причинения вреда здоровью сотрудники полиции разбираются, но уже не в рамках расследования материалов по ДТП, а в рамках других процедур», - пояснил Дмитрий Панфилов.

По словам депутата гордумы Екатеринбурга, зампреда постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Тимофея Жукова, ему и его коллегам поступает много обращений от граждан, которые недовольны теми, кто активно передвигается по тротуарам на велосипедах и самокатах. В то же время, отметил он, любители легких двухколёсных ТС указывают, что автовладельцы притесняют их на дорогах, а пешеходы выгоняют их с тротуаров. «Вопрос для всех достаточно сложный и непонятный, потому что нет строго законодательства и чёткой механики того, как урегулировать эти потоки. Понятно, что вопрос упирается в перспективы развития городской инфраструктуры для подобного транспорта. А люди просят решения сейчас», - сказал депутат.

С ним согласился председатель межрегиональной общественной организации «Вело-Город» Константин Мочалов. «Я согласен, что не хватает законодательного регулирования в плане разделения и определения статуса тех, кто движется на самокатах с электроприводом. Некоторые самокаты выходят за скоростные рамки в 25 километров в час, и это уже небезопасно. Но мы всегда называли самокаты по сути велосипедами. Мы считаем, что это тот вид транспорта, который подходит под описание правил движения велосипедистов», - сказал Константин Мочалов.

По словам общественника, более мощные электросамокаты, способные развивать скорость свыше 25 километров в час, нужно отнести к категории мопедов. Он также согласился с необходимостью развития городской инфраструктуры с учётом возрастающей популярности велосипедов и самокатов. По его мнению, в городе есть возможности для наращивания темпов по решению таких задач.