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Общество / Авто и транспорт
14 мая 2021, 15:55

В Екатеринбурге трамваи изменят схему движения на Сортировке

Трамвай

Схему движения на Сортировке изменят четыре трамвая: № 7, №10, №13 и №24. Фото: Павел Ворожцов

С 15 мая в Екатеринбурге закрывают движение транспорта на переезде по улице Технической, вблизи дома №28а. Это связано с ремонтом трамвайных путей в этом месте.

Ограничения будут действовать все выходные, до 5:00 17 мая. Машины направят по улицам Технической и Надеждинской. Схему движения на Сортировке изменят четыре трамвая: №7, №10, №13 и №24. Трамвай №12 не выйдет на линию.

"Специалисты Гортранса просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обратить особое внимание на новые установленные знаки и указатели, а также заранее спланировать маршрут передвижения", - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Публикуем схему движения трамваев на выходные:

Фото: Гортранс
Областная газета Свердловской области

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