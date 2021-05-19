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Общество / Авто и транспорт
19 мая 2021, 07:01

В Екатеринбурге закроют движение на двух участках улицы Ключевская

Перекрытие дорог

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения. Фото: Нина Георгиева.

Жителей Екатеринбурга предупредили о закрытии движения транспорта по двум участкам улицы Ключевская. Ограничения связаны с ремонтом тепломагистрали.

Работами займётся АО «Екатеринбургская теплосетевая компания», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Отмечается, что перекрытия запланированы на участке от Мельникова до Крылова – с 8 июня по 4 июля и от здания №19 на Ключевской до Мельникова – с 8 июня по 31 августа.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения. Объехать закрытые участки можно по Токарей и Крылова.

Фото: Яндекс.Карты

Областная газета Свердловской области

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